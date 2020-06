O Hospital de Campanha de Lagarto passa a ofertar, a partir desta segunda-feira, 15, mais 10 leitos de UTI exclusivos para pessoas com covid-19. Até o dia 29 deste mês, a unidade de saúde contará com 20 leitos de UTI, beneficiando toda a região centro-sul.

Essa ampliação se deve ao empréstimo de respiradores e monitores feito pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), o que acaba possibilitando a conversão de leitos de média complexidade para alta complexidade.

Além disso, juntamente com a entrega dos novos leitos de UTI no final do mês, também acontece a segunda convocação de profissionais de saúde aprovados em processo seletivo da Ebserh.