Em sua volta aos gramados pelo Atlético de Madrid, com a retomada de LaLiga, suspensa devido a pandemia do novo coronavírus, o lagartense naturalizado espanhol, Diego Costa, marcou o gol de empate da equipe colchonera contra o Athletic Bilbao.

O jogo aconteceu no Estádio de San Mamés, na cidade de Bilbao, e os donos da casa abriram o placar com Muniain que aproveitou cruzamento de Yuri Berchiche para mandar para as redes adversárias.

Pouco tempo depois, o Atlético de Madrid empatou, quando Koke deu um passe açucarado, deixando Diego Costa na cara do goleiro. O atacante só teve o trabalho de dominar e mandar no cantinho.

O que mais chamou a atenção, porém, não foi o placar de 1 a 1 ao final da partida, mas a homenagem feita por Diego Costa logo após o gol. O atacante levantou uma camisa 14 do Atlético de Madrid com o nome Virgina.

Ela é Virginia Torrecilla, 25, jogadora da equipe colchonera e da selação espanhola. Em maio, a atleta passou por uma cirurgia para retirar um tumor do cérebro. Em suas redes sociais, Torrecilla compartilhou a imagem e agradeceu a homenagem feita pelo atacante do Atlético: “Não tenho palavras… Você é incrível! Obrigada de coração”

No entanto, o empate acabou não sendo um bom resultado para a equipe de Diego Costa que perdeu a oportunidade de entrar para o G-4, após a derrota do Getafe para o Granada.

Neste momento, o Atlético de Madrid ocupa a sexta posição do campeonato com 46 pontos, atrás do Getafe, com a mesma pontuação, e a um ponto da quarta colocação, ocupada pelo Real Sociedad, com 47 pontos.