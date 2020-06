No início da noite da última segunda-feira, 15, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) atenderam a uma ocorrência de ameaça de morte na Estrada de Milton Guerra, nº 140, Povoado Boeiro, na zona rural de Lagarto.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a vítima e o suspeito pelas ameaças aos gritos. De acordo com o 7° BPM, a vítima J.L.O.S, de 52 anos, disse ter sido ameaçada de morte com um facão, no último domingo, 14, por R.C.A, de 34 anos, por conta de uso abusivo de som.

A vítima teria dito ainda que as ameaças se repetiram na segunda-feira e, por isso, teria solicitado a presença da PMSE. Segundo o 7° BPM, os policiais não encontraram a faca relatada pela vítima, mas tanto o homem que diz ter sofrido as ameças quanto o suspeito, além de testemunhas, foram ouvidos e se comprometeram a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECrim) quando solicitados.

Perseguição policial

Policiais do 7° BPM desconfiaram de dois indivíduos em uma motocicleta na Praça Rosendo Ribeiro de Souza, no centro de Lagarto. Segundo o 7° BPM, os suspeitos fugiram após perceber a aproximação dos militares.

A guarnição acompanhou os suspeitos por cerca de 1,5 km, quando conseguiram realizar a abordagem. Entretanto, no local, familiares do infrator tentaram impedir o trabalho dos policiais que precisaram do apoio de outras duas guarnições para efetuar a abordagem e condução do suspeito. Segundo o 7º BPM, foram lavrados cinco autos de infrações.