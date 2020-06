A ação do grupo “Salvar vidas não custa nada”, encerrou as campanhas da Semana do Doador no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A atividade social alusiva ao Dia Mundial do Doador de Sangue celebrado em 14 de junho, registrou 460 cadastros com 353 doações efetivadas.

“É motivo de orgulho para todos do nosso grupo poder colaborar com essa ação e principalmente com a doação de sangue. Nosso objetivo independente da pandemia, é ajudar a salvar vidas”, comentou Zilda Lima, que coordena o grupo ‘Salvar vidas não custa nada’.

O sentimento da líder do grupo também é compartilhado por Genivalda Damascena e a filha, Francielle Damascena Santana doadoras do sangue O positivo. “Vim praticamente para todas as campanhas de Zilda. Depois que percebi a necessidade aproveitei e trouxe meu esposo, minha filha, minha irmã e sobrinha”, contou orgulhosa Genivalda.

Ana Lúcia dos Santos é doadora universal do sangue O negativo. Para ela a doação é a representação do amor de Cristo para com o próximo. “Temos que pensar em nossos irmãos. Não sabemos como estaremos amanhã e nem depois, por isso faço questão de trazer meu apoio a essa causa”, comentou.

De acordo com avaliação da gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, a Semana do Doador alcançou resultado satisfatório. “Este ano por causa da pandemia e das restrições socias não realizamos a tradicional confraternização para comemorar o Dia Mundial do Doador. Então em meio a necessidade de repor os estoques de todos os sangues, O, A, B e Ab positivo e negativo, apelamos aos doadores e aos lideres de campanhas, que compareceram ao hemocentro. Nosso agradecimento geral é para todos”, destacou a assistente social.

Atividade