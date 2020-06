Em entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura, na última segunda-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que as eleições municipais devem acontecer entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro.

Apesar de não haver uma definição exata sobre as datas do primeiro e segundo turno, Barroso afirma que a alteração está sendo discutida entre os presidentes da Câmara, do Senado, autoridades da saúde e lideranças partidárias, já que a data oficial, primeiro domingo de outubro, está marcada na Constituição Federal, portanto, qualquer mudança depende do Congresso Nacional.

Ainda de acordo com o presidente do TSE, especialistas preveem uma queda na curva de ascensão da covid-19 entre agosto e setembro, abrindo uma brecha para a realização das eleições ainda este ano, atendendo a vontade do ministro.

“A constituição veda uma segunda reeleição e cerca de 20% dos prefeitos já estão terminando o segundo mandato. Portanto, em violação à constituição, daríamos um terceiro mandato a esses prefeitos”, disse.

Barroso cogita ainda que devem ocorrer mudanças na rotina das eleições, como a extensão do período de votação e separação em turnos para evitar aglomerações nos locais de votação.