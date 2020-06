O pré-candidato a prefeito de Campo do Brito, Zominho (PL), ouvindo os anseios da população e como cidadão que é do município, se mostra indignado com o total abandono da gestão do prefeito Marcell Souza pelo Complexo Esportivo José Roque.

Localizado às margens da rodovia João Paulo Segundo, no loteamento alvorada, o complexo foi inaugurado no ano de 2004. O que chama a atenção da população, é que somente agora na gestão atual, o espaço que poderia servir de incentivo para os jovens, foi totalmente abandonado.

“Uma das promessas de campanha do gestor era restaurar o complexo, mas infelizmente o que vemos é o seu desprezo por algo tão essencial para os nossos jovens”, lamenta Zominho.

O espaço era dotado de piscina semiolímpica, campo de futebol, quadra esportiva para vôlei e futevôlei, área administrativa, cozinha e contava com segurança.

Com o total abandono, vândalos passaram a tomar conta do local, deteriorando e, inclusive, furtando portões, vidros e portas.

Para o pré-candidato, a população perde um grande patrimônio público que poderia estar tirando jovens das ruas e descobrindo novos talentos.