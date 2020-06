Na última terça-feira, 16, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), autorizou o início do processo licitatório que visam reformar as praças da Apae, situada no bairro Laudelino Freire, e Sebastião Garcez, localizada no centro da cidade, além do Centro dos Idosos do Município. Juntas as três reformas representam um investimento de R$ 970 mil.

Dentre as reformas, a principal é aquela voltada ao Centro dos Idosos do Município, que foi fechado em março de 2018, atendendo a uma recomendação da Defesa Civil Municipal. Desde então, as atividades desenvolvidas junto aos idosos foram transferidas para um imóvel alugado. Por isso, para esta reforma, a Prefeitura de Lagarto estima investir com recursos próprios o montante de R$ 78.788,55.

Além disso, a prefeita Hilda Ribeiro informou que a obra era uma antiga reivindicação dos idosos. “Este centro tem um valor sentimental, é mais que um local de referência, entendo que é uma ligação de afeto com o mesmo. Com a reforma poderemos ampliar esse atendimento em até 100%, com atividades em dias alternados, para restabelece-las de forma mais cômoda”, destacou a prefeita Hilda.