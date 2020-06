Por conta das medidas de isolamento social adotadas em todo o país, as campanhas eleitorais deste ano acabaram ficando comprometidas. Como forma de contornar essa questão, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a proposta de aumentar o tempo de televisão dos candidatos.

“Aumentar o tempo de televisão, eu acho uma boa ideia”, disse. “(A propaganda nas redes de rádio e TV) é feita por meio de renúncia fiscal, por parte das emissoras, não seria nenhum valor absurdo dada a importância de se conhecer os candidatos”, afirmou.

Na última terça-feira, 16, Maia participou de um encontro com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso; com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre; líderes partidários e especialistas para debater o tema.

O presidente da Câmara reforçou o que disse o presidente do TSE na última segunda-feira, 15, afirmando que os especialistas concordam com o adiamento do pleito por algumas semanas, podendo ser realizado entre os dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Vale lembrar que a alteração da data só pode ocorrer por meio de emenda constitucional que deve ser aprovada tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado.