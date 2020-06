Este serviço serve de enfrentamento de emergência em decorrência do coronavírus. A abertura das propostas ocorrerá em quatro dias úteis respeitando o que determina a Lei 13.979/2020, no artigo 4º-G, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

O valor estimado para todo o serviço é de R$ 285.028,02 e o certame será realizado através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Sempre agindo com respeito aos recursos públicos e de forma transparente, a Prefeitura de Lagarto disponibiliza o edital da licitação e outras informações complementares no site www.lagarto.se.gov.br. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas no telefone (79) 3631-1869 ou no e-mail: licitacaosms@lagarto.se.gov.br ou ainda na Sede da Prefeitura em dias e horários de expediente.