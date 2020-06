Na próxima segunda-feira, 22, às 18:30h, acontecerá o Prêmio Realce on-line, um dos mais tradicionais eventos de Sergipe, que pela primeira vez não contará com público presente.

Criado em 2015 por instituições ilibadas, como Paróquias, Rotary, Lojas Maçônicas, CDL, PM, Junta do Exércitos e Academias de Letras, a premiação, que sempre obteve média de 1 mil pessoas presentes por solenidade, contou sempre com apoio dos nomes mais importantes da sociedade sergipana, premiando e enaltecendo aqueles que contribuem para o desenvolvimento do Estado em diversas áreas, não somente na economia.

Albano Franco, ex-governador e ex-presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), é um dos entusiastas do projeto desde antes de sua fundação.

Publicaremos diariamente, nesse instagram, até a próxima segunda, 22, quando acontecerá o Prêmio Realce 2020, falas de personalidades que estão conosco desde o início da fundação desta louvável inciativa.