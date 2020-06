Com quase 30 anos, a Radiante, indústria Sergipana no segmento de produtos de higiene, tratamento, limpeza e velas, continua inovando em sua linha de produção. Como resultado do esforço empreendido, a Radiante possui hoje uma linha completa com mais de 300 variações de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa e a casa, distribuídos em 23 categorias. São eles: Amaciantes, Desinfetantes, Detergentes, Pedras Sanitárias, Gel Adesivo, Pastilhas Adesivas, Limpa-Alumínio, Limpadores Perfumados, Lava-Roupas Líquido, Sabão de Coco, Sabão Glicerinado, Tira-Manchas, Limpa-Vidros, Sacos para Lixo, Pinhos, Vassouras, Escovas, Naftalina, Soda Caustica, Limpa Inox, Limpadores Gel, Desengordurantes e Velas. Além disso, a Radiante detém as marcas Polial, Puff e NSP (Nossa Senhora da Piedade).

Com a matriz localizada na cidade de Lagarto, a Radiante possui também uma unidade fabril na cidade de Rio Real (BA). Embora seja uma empresa 100% sergipana, seus produtos estão presentes também em mais 11 estados: Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul, Amapá, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará.

A Radiante traz como novidades para 2020, o lava-roupas líquido, os amaciantes concentrados agora na versão de sachê, e a produção de álcool etílico e gel 70%. Visando sempre à qualidade, total satisfação, bem-estar e economia para os consumidores. As embalagens em sachês têm ganhado espaço nos mercados dentre os mais variados produtos. A escolha por esse tipo de recipiente ocorre não só por ser mais rentável como também mais econômico.

Nesse sentido, a Indústria Radiante inova por adentrar em um mercado explorado apenas pelas grandes indústrias, dessa forma dois produtos do mix, o amaciante concentrado Puff e o lava-roupas líquido, ambos com 1 litro, foram lançados no inicio do ano se adequando ao novo modelo de embalagens econômicas sachê.

Outra novidade é a produção tanto de álcool etílico quanto álcool gel. A fabricação de álcool etílico 500 ml e 2L, e álcool gel 500g e 5 Kg, ocorreu para atender a demanda nos mercados, devido à pandemia da Covid-19. A fabricação não foi exclusiva para comercialização, primeiramente, a Indústria Radiante em companhia com a Petrox e Usina Pinheiro se uniram para combater a proliferação do vírus, esta parceria resultou na doação de 30 mil litros de álcool 70% para hospitais públicos na região Sergipana, proporcionando assim uma redução na disseminação do novo Coronavírus.