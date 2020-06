A Prefeitura Municipal de Lagarto está aproveitando o isolamento social provocado pela pandemia de covid-19 para revitalizar vários espaços públicos do Município. Um exemplo disso é que dia após dia são anunciadas a revitalização de escolas, quadras poliesportivas, Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na última terça-feira, 16, a gestão anunciou a autorização para licitar a reforma do Centro dos Idosos e das praças Sebastião Garcez e da Apae, no bairro Laudelino Freire. Mas os trabalhos, de fato, parecem não parar. É que no outro dia, a prefeita Hilda Ribeiro entregou a Academia de Saúde totalmente revitalizada.

Academia de Saúde foi entregue na última quarta-feira, 17 1 de 6

A Academia da Saúde possui mais de 200 alunos e entre suas atividades, inclui aulas de dança, treinamento funcional, aulas de alongamento com o método Pilates, como também, educação em saúde com palestras temáticas, Grupo Vigilantes do Peso e nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Entretanto, como se não bastasse, após a entrega da academia, que deve retomar as suas atividades após autorização do Governo do Estado, a gestão municipal anunciou a retomada das obras de construção da quadra poliesportiva do Povoado Crioulo. Iniciada em 2013, a obra estava abandonada, mas deve ser concluída nos próximos 60 dias.

Quadra do Crioulo deve ser concluída em 60 dias 1 de 6

“Que gratificante para uma gestora pública: Segunda-feira foi na Pururuca e nesta quarta estamos em mais uma comunidade da zona rural pra trazer boas notícias em meio a essa crise de saúde. Sabemos o quanto essa praça esportiva terá utilidade para a juventude do Crioulo, especialmente para os alunos da Escola Municipal Antônio Francisco de Jesus, seja para atividades de educação física quanto para o lazer, por isso fizemos questão de apressar o processo para retomada das obras” disse a prefeita Hilda.