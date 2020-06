Na última quarta-feira, 17, o presidente do Lagarto Futebol Clube, Robson Santos, divulgou um vídeo mostrando as novas instalações do Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão.

Na oportunidade, Robson destacou o conforto e a comodidade que a obra trará tanto para os torcedores que costumam ficar nas arquibancadas e também junto ao alambrado, como também aos jogadores no gramado.

Cabe destacar que a reforma do Barretão está prestes a ser concluída nos próximos dias e que a sua realização foi viabilizada com recursos de emenda de R$ 3,5 milhões destinada pelo deputado federal Fábio Reis (MDB) ao Governo de Sergipe.