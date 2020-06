Na manhã da última quarta-feira, 17, dirigentes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), do sindicato dos Atletas Profissionais e dos quatro clubes que disputam o quadrangular do Campeonato Sergipano (Confiança, Sergipe, Freipaulistano e Itabaiana), se reuniram na sede FSF para discutir a retomada do estadual.

Durante o encontro, ficou definido que o Sergipão deve retornar no dia 25 de julho e que todas as partidas serão realizadas na arena Batistão, em Aracaju, campo considerado neutro e de acordo com os padrões recomendados para o atual momento. Além disso, os jogos acontecerão sem a presença de torcedores.

Amparados pelo Projeto de Lei 1013/20 – aprovado na última quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados – que permite tanto a alteração de contratos de atletas e clubes quanto a mudança nos regulamentos de competições já iniciadas, os dirigentes definiram alterações no regulamento do estadual, como a liberação de contratações até o fim do campeonato e que atletas que disputaram a primeira fase da competição por outras equipes (América de Pedrinhas, Boca Júnior, Dorense e Lagarto) estão liberados para atuarem pelos quatro clubes da segunda fase.

Além disso, o número de substituições de atletas permitidas para cada equipe por jogo, subirá de três para cinco. Mas, para evitar o excesso de interrupções, os clubes terão apenas três oportunidades por partida para realizar as alterações, que também poderão ser feitas durante o intervalo.

Os dirigentes também se comprometeram a realizar testes sanguíneos de covid-19, limitados a 40 por clube, 48 horas antes do início da competição.

Situação do campeonato antes da pandemia

Antes da suspensão do estadual por conta da pandemia do novo coronavírus, havia sido realizada apenas uma partida da fase final da competição. O Confiança liderava com três pontos, seguido pelo Freipaulistano e Sergipe com um ponto, e o Itabaiana, sem pontuação, ocupava a quarta colocação.

Com apenas uma vitória, três empates e três derrotas na primeira fase, o Lagarto foi rebaixado para a segunda divisão, com seis pontos, juntamente com o América de Pedrinhas, com quatro pontos.