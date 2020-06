O deputado federal Fábio Reis (MDB) segue acompanhando as obras de pavimentação que estão sendo executadas pela Companhia dos Vales do São Francisco (Codevasf) em Lagarto, com recursos oriundos de suas emendas parlamentares. Tanto é que na última quinta-feira, 18, ele esteve no Conjunto Açu.

Lá, de acordo com o deputado, as obras estão a todo vapor, mas por conta da chuva, duas ruas estão ainda em processo de colocação de pedras, enquanto outras duas já foram concluídas. Entretanto, Fábio observou que a expectativa é que as obras sejam concluídas com mais dois dias de sol, já que a mesma começou há poucas semanas.

Por outro lado, o parlamentar falou da dificuldade em circular por demais ruas próximas ao local, que deveriam ser revitalizadas com recursos apenas da prefeitura. “Se vemos celeridade de um lado, de outro vemos lama e pouca expectativa de conclusão. Há mais seis meses existe a promessa de revitalização e nada aconteceu”, lamentou Reis.