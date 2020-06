Os cidadãos que regularmente doam seu sangue passaram a ter direito ao uso do caixa preferencial em agências bancárias e empresas públicas e privadas em todo o território sergipano. É que na última quinta-feira, 18, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou o Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), para conceder tal benefício.

De acordo com o deputado, a proposta foi apresentada na Alese como uma medida para estimular a doação de sangue no estado. “O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) responsável pela distribuição de sangue aos hospitais do estado, sofreu uma redução no número de doadores, por isso solicitei a votação e foi aprovado”, justificou Ibrain.

Ainda sobre este assunto, Ibrain afirmou que também está “lutando pelo transporte gratuito para moradores do interior do estado que queiram realizar doação de sangue”.

Nas redes sociais, a aprovação da proposta foi comemorada por muitos internautas. Um deles foi o Noel Santana. “Boa iniciativa! Sou doador há muito tempo e nunca ganhei um caldo de cana, somente o prazer de salvar pessoas”, comentou o jovem internauta.

