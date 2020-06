Visando coibir a propagação do novo coronavírus entre a população lagartense, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social, montou uma força tarefa, para realizar a entrega de 25 mil kits de higienização no município. As entregas foram iniciadas na última quinta-feira, 18, nos bairros Jardim Campo Novo, Estação, Conjunto João Nogueira, Conjunto Júlia Nogueira e na Estrada Onze Casas.

Nos kits entregues pela Prefeitura, contém 1 álcool em gel 70% de 300ml, 2 máscaras de proteção triplas de TNT e 1 sabonete líquido de 240ml, que são indispensáveis para higienização pessoal.

“Estamos realizando mais uma ação de prevenção e combate ao coronavírus, com a entrega de 25 mil kits de higienização para a população dos bairros e povoados. Durante este momento de pandemia, precisamos reforçar a importância de manter os hábitos de higiene no convívio diário.” Ressalta a prefeita Hilda Ribeiro.

A iniciativa faz parte de uma série de ações adotadas pela gestão municipal para proteger a população lagartense e dar garantia de assistência durante a pandemia do coronavírus, garantindo a saúde e o bem-estar de todos.

A ação beneficiará mais de 100 localidades do município, em um trabalho que visa despertar a consciência e o papel de cada morador em combater a expansão do novo coronavírus.