Os ônibus intermunicipais voltam a circular com a capacidade ampliada a partir da próxima terça-feira, 23, segundo a Diretoria de Transportes (Ditransp) e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Além disso, a frota deve aumentar gradativamente de acordo com a demanda da população e cumprindo as medidas sanitárias do decreto 40.615, atualizado no último dia 15 de junho, segundo o qual “em em todos os locais de uso coletivo, comum ou especial, público e privado, cujo funcionamento seja autorizado na forma deste decreto, além da circulação em meios de transportes, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis”.

Por isso, pensando nas ações de combate a covid-19, o diretor de Transportes da Sedurbs, Everton Menezes, afirmou que as empresas de ônibus passaram a disponibilizar álcool em gel na entrada dos veículos. “Cabe as empresas cobrarem dos passageiros o uso das máscaras e notificarem o equipamento de proteção individual é obrigatório para passageiros, motoristas e cobradores, bem como proibir o acesso ao veículo do indivíduo que estiver sem a máscara”, pontua.