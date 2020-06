Na última quinta-feira, 18, a Polícia Civil realizou uma operação na cidade de Pedrinhas que resultou na prisão de Elquijan Garcia de Carvalho. Contra ele, havia dois mandados de prisão pelo crime de roubo em Lagarto.

Os policiais também cumpriram mandados de prisão em desfavor de José Valdenor dos Santos, 41, por crime sexual praticado na jurisdição da Comarca de Paripiranga (BA) e Erionaldo dos Santos, 37, pelo crime de furto qualificado no município de Itatinga (SP)

Outra pessoa que também acabou presa durante a operação foi Lucival Andrade de Menezes, conhecido como Chinês. Ele é suspeito de praticar um homicídio em Tobias Barreto. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), também foi preso um rapaz que possuía mandado de prisão pelo crime de roubo no município de Esplanada (BA).

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, as comarcas dos municípios da Bahia, São Paulo e Sergipe foram informadas do cumprimento dos mandados de prisão. Os presos serão encaminhados para a delegacia responsável pela custódia em Aracaju.