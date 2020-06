Na última sexta-feira, 19, a Prefeitura Municipal de Lagarto oficializou a compra do terreno situado no povoado Urubutinga, na zona rural do município, que será destinado para a construção do Centro de Assistência de Alta Complexidade Oncológica (CACON) pelo Hospital de Amor de Barretos. O cheque simbólico de R$ 1.800.000,00 foi entregue pela prefeita Hilda Ribeiro (SD) ao senhor Josemir Ribeiro de Carvalho, proprietário da Fazenda Tamboril.

Durante a solenidade de assinatura e entrega simbólica do cheque, a prefeita Hilda se disse orgulhosa por fazer parte dessa história estando no posto de comandante do Município de Lagarto. “Não tenho dúvidas que estamos fazendo o maior investimento, não só em Saúde, mas também na geração de emprego e renda que essa grande obra irá trazer. Então é um orgulho muito grande fazer parte de tudo isso”, disse a gestora.

Josemir Ribeiro de Carvalho, por sua vez, lembrou que não queria vender o terreno, mas que acabou cedendo após compreender a importância da obra. “Me aposentei como bancário e tinha esse terreno para criar um ‘gadozinho’. Mas com a visita de Gustinho Ribeiro e de Juquinha, eu senti o apelo de vocês, porque eu não tinha a vontade de vendê-lo. O seu Henrique Prata me convenceu também e por insistência da prefeita, do deputado, de Juquinha e de minha família, eu decidi vender para o bem de Lagarto”, disse Josemir Ribeiro.

Maior investimento da história de Lagarto

O terreno fazia parte da Fazenda Tamboril e possui 147,07 tarefas, o equivalente a quase 500 metros quadrados. No povoado Urubutinga, ele está situado às margens da Rodovia SE-170, no trecho de acesso ao município de São Domingos e pouco depois do trevo de acesso aos povoados Brasília e Jenipapo. E com sua aquisição, a Prefeitura Municipal de Lagarto o doará ao Hospital de Amor, que construirá o CACON com recursos de emendas destinadas pela bancada sergipana no Congresso Nacional. Por isso que, durante a solenidade, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD/SE) representou a bancada e comemorou o avanço neste que é e será um dos maiores investimentos já feitos da história de Lagarto.

“A partir do início das obras e do funcionamento desse hospital, nós viveremos um momento histórico, porque Lagarto passará a ser referência no nordeste em tratamento oncológico com uma unidade de referência do Hospital de Amor e isso vai transformar o nosso futuro. Então a partir do funcionamento deste hospital, Lagarto viverá um novo futuro, principalmente no momento de crise na saúde com essa pandemia”, disse o deputado Gustinho. “Esse hospital custará R$ 120 milhões, e todo esse investimento fará com que Lagarto saia com mais força dessa crise”, destacou.

Um investimento acoplado a vários outros

Já o José Carvalho de Menezes, o popular Juquinha do PT, um dos maiores incentivadores do projeto em Lagarto, lembrou que Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos, é convidado para firmar hospitais em todo o país, mas que sua escolha por Lagarto foi motivada por fatores familiares. “O avô dele é daqui e era um médico humanista, de uma família que residia nas imediações da Praça da Piedade, e que acabou se espalhando pelo país.

O pai dele médico e a mãe médica resolveram criar, em 1958, um Hospital de Câncer em Barretos. [Então] Esse hospital que está vindo para Lagarto tem 58 anos de existência e foi um pedido do pai dele para que trouxesse essa estrutura para o nordeste e ele está muito feliz”, lembrou Juquinha.

“O Hospital do Câncer é o Hospital do Câncer, mas pode escrever que Lagarto terá uma série de outros investimentos que virão acoplados a ele e que farão desta cidade – com diz o reitor da UFS – numa Ribeirão Preto de São Paulo, que é uma região que é polo, por possuir várias universidades. Mas eu brinco dizendo que seremos a Ribeirão Preto e a Barretos, porque juntamos o que cada cidade tem de melhor”, adiantou.