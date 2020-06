A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto registrou 13 novas altas nesta sexta-feira, 19, elevando para 187 o número de pessoas curadas da covid-19 no município.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da SMS, foram registrados mais dois casos do novo coronavírus no centro e no bairro Horta. Tratam-se de uma mulher de 29 anos e uma criança de sete anos. Com isso, já são 354 casos confirmados.

Até o momento, foram realizados 1029 testes, dos quais 624 deram resultados negativos para a doença e 51 aguardam processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

São oito pacientes internadas no município, sendo seis em leitos clínicos e dois em leitos de UTI e 148 pessoas em isolamento domiciliar.