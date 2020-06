Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do município de Boquim realizada na manhã da última sexta-feira, 19, culminou na prisão de Cleberto da Silva Andrade, de 25 anos, mais conhecido como “Kebinho”, pelo crime de homicídio.

Segundo investigações, o crime aconteceu há cerca de dois anos no próprio município. Além de Cleberton, outras cinco pessoas foram investigadas e capturados pela polícia em operações anteriores.

Com a prisão de Kebinho, portanto, a polícia encerra as investigações sobre esse crime, concluindo com êxito a sua elucidação.