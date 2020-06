Com o objetivo de melhorar o tráfego e a qualidade de vida dos riachãoenses, na última sexta-feira, 19, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, assinou uma ordem de serviço para pavimentar diversos povoados, ruas e avenidas do município.

De acordo com a Prefeitura Municipal, as obras serão executadas com recursos próprios e oriundos da cessão onerosa (pré-sal), sendo o prazo estimado para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e pisos intertravados de 3 meses.

“Através das pavimentações, a gestão municipal estará investindo na mobilidade urbana e beneficiando o povo riachãoense com mais qualidade de vida, tirando a população da lama e da poeira. Além disso, as obras também serão responsáveis pela geração de emprego e renda no município”, destacou a Prefeitura de Riachão do Dantas.