No Orçamento do Município de Lagarto para o exercício de 2020, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) foi contemplada com o montante de R$ 46.561,94 oriundos de emendas impositivas destinadas por nove dos 17 vereadores do município. O recurso será destinado para a aquisição de equipamentos e a modernização do órgão lagartense de segurança.

De acordo com a Câmara de Vereadores, destinaram recursos para a GML os edis: Josivaldo da Equoterapia (R$ 10.000,00), Vagner Andrade (R$ 7.000,00), Soró da Brasília (R$ 5.561,94), Marta da Dengue (R$ 5.000,00), Eduardo de João Maratá (R$ 5.000,00), JC (R$ 5.000,00), Gordinho da Laranja (R$ 5.000,00), Creusa dos Oiteiros (R$ 2.000,00) e Washington da Mariquita (R$ 2.000,00).

Diante disso, a GML, que completou 7 anos com seu efetivo completamente defasado, emitiu uma nota agradecendo ao apoio dos nove vereadores. Nela seu diretor, o GM Santos, destaca que a decisão deve ser muito parabenizada e observa que “tanto a situação quanto a oposição abraçaram a causa”.

“Destaco que é necessário que essa decisão seja seguida, pois investimento na Segurança Pública deve estar entre as prioridades de toda Gestão Pública. Ressaltamos que essa ação é algo pioneiro em Sergipe, e espero que outras Câmaras sigam o exemplo lagartense”, completa.

