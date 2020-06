Em entrevista ao Portal Lagartense, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), se mostrou sensível e conhecedora dos problemas que têm incomodado parte da população lagartense, dentre os quais destacam-se os buracos nas vias públicas, os quais têm se agravado neste período chuvoso.

Na oportunidade, a prefeita disse que sua gestão está correndo com o calendário de tapa-buracos e trabalhando para iniciar a pavimentação granítica e asfáltica em várias ruas do município.

“A gente sabe que as chuvas enchem as ruas de buracos, mas quero garantir as pessoas que estamos correndo atrás para fazer o tapa-buracos e o calçamento com asfalto em várias ruas. Por isso, quero dizer a todas as pessoas que estão correndo para resolver este problema que não se preocupem, que a gente vai chegar sim a sua rua”, tranquilizou.

Hilda e a política do ódio

A prefeita ainda observou que seus opositores buscam tirar proveito político de certas situações destilando ódio contra a sua pessoa. Para ela, o “ódio” e o “rancor” de seus adversários contra a sua pessoa “deve ser desespero ou que talvez esteja inconformado com alguma coisa e acaba descontando as coisas falando meu nome. Mas acredito que este seja o método de politicagem deles”.

“Estamos num momento muito difícil, pois é ano eleitoral e um período de pandemia. Então eu procuro entender e também não dar ouvidos a essas situações e continuar trabalhando com todo o gás, sempre se preocupando em salvar vidas. Acredito que quando a gente tem muito ódio e rancor, nada vai para frente. Quando a gente age com o bem, o bem vem lá na frente, mas quando você age com o mal, nada irá para frente”, completou.

Hilda e as eleições 2020

Questionada sobre sua ida ao pleito eleitoral pela primeira vez como cabeça de chapa, a prefeita de Lagarto disse que no momento está focada em combater a pandemia de covid-19, mas que diante do pleito eleitoral já se considera uma guerreira. “Eu nunca me acomodei na vida. Então eu vou mesmo para essa luta para trabalhar em benefício de todas as pessoas, em benefício da população lagartense, pois sempre estou preparada para trazer e fazer o bem para nosso povo e a nossa cidade”, salientou.