O Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE) e o Comitê Gestor de Emergência (CGE) irão se reunir nesta segunda-feira, 22, e terça-feira, 23, para avaliarem a situação da pandemia em Sergipe.

Durante a reunião, que acontece a portas fechadas no Palácio dos Despachos, também será discutido o nível de colaboração dos empresários e das pessoas, principalmente em relação ao cumprimento das medidas de isolamento social e das medidas sanitárias de combate a covid-19.

Na noite do último domingo, 21, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou 536 novos casos de covid-19 e 14 mortes pela doença. Com isso, já são 18.985 pessoas infectadas e 462 mortes. De acordo com dados do último sábado, 20, disponibilizados pela plataforma Inloco, o estado apresentou o terceiro menor índice de isolamento social do país, com uma taxa de 36,6%, ficando atrás apenas do Tocantins (35,7%) e Goiás (36,5%)

Segundo o governador Belivaldo Chagas, esses dados demostram que ainda é preciso que os cuidados continuem acontecendo, já que Sergipe ainda não está na fase de declínio do contágio. “A população tem que fazer a sua parte, em relação ao isolamento social, ao uso das máscaras, a higiene das mãos, para que não tenhamos essa pressão nas unidades hospitalares”, disse.

O governador afirmou ainda que, apesar do plano de retomada econômica já ter sido apresentado na última segunda-feira, 15, isso não significa dizer que ele já será colocado em prática em sua totalidade nesta segunda-feira, 23. O que está previsto é que na segunda e terça-feira teremos reuniões com os Comitês para avaliar o momento, os últimos dias. O plano é norteado por critérios técnicos, como a taxa de ocupação de leitos de UTI e número de casos, além de números de óbitos e outros indicadores”, pontuou.