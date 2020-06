Desde a última semana, os usuários da Clínica de Saúde da Família Otaviano Oliveira de Souza passaram a contar com mais um atendimento especializado. Trata-se da psiquiatria ambulatorial, que foi implantada pela Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas.

E bastou a sua implantação, para a população apresentar as suas demandas para o setor. Tanto é que, na última sexta-feira, 19, foram realizadas consultas com pacientes que realizaram o agendamento prévio.

“Antes, os usuários do SUS precisavam se deslocar para outro município para serem atendidos em virtude da necessidade psíquica. Desta forma, a administração de Riachão do Dantas reafirma que está atenta as demandas da população e proporciona uma saúde mais humanizada e cada vez mais acessível ao povo”, destacou a gestão municipal.