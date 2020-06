A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 21, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 536 novos casos registrados e mais 14 óbitos. Em Sergipe, 18.985 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 462 morreram. Um caso registrado inicialmente pra Laranjeiras teve endereço transferido para Nossa Senhora das Dores.

Seis mortes foram de pacientes que moravam em Aracaju, sendo quatro mulheres: de 66 anos, com hipertensão; de 87, com hipertensão e diabetes; de 71 anos, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; e de 79 anos, sem comorbidades. Os dois homens são: 85 anos, com hipertensão, diabetes e alzheimer; e 59 anos, com hipertensão e diabetes.

No interior, três moradores de Tobias Barreto vieram a óbito: duas mulheres, de 50 anos, com doença cardiovascular crônica, e de 69 anos, com obesidade; e um homem, de 43 anos, com obesidade. Em Lagarto, foram dois homens: de 91 anos, sem comorbidades, e de 101 anos, com hipertensão.

Nas demais cidades, mais três mortes: mulher, de 77 anos, moradora de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; homem de 72 anos, morador de Capela, com doença cardiovascular crônica; e um homem, de 53 anos, residente de Salgado, sem comorbidades.

São 6.912 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 41.589 exames e 22.604 foram negativados. Estão internados 526 pacientes, sendo 208 em leitos de UTI (101 na rede pública, sendo 99 adultas e 2 pediátricas; e 107 na rede privada, sendo 104 adultas e 3 pediátricas) e 318 em leitos clínicos (221 na rede pública e 97 na rede privada). São investigados mais 15 óbitos.