Nesta segunda-feira, 22, às 14h, senadores devem receber representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e outras instituições para que possam discutir a PEC 18/2020, que adia o calendário eleitoral de 2020.

A votação deve acontecer na terça-feira, 23. A informação foi confirmada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em sua conta em uma rede social. Segundo ele, os senadores estudam adiar as eleições de outubro para novembro por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Na terça-feira pautaremos o substitutivo do senador Weverton Rocha (PDT-MA) para votação em primeiro e segundo turnos, para garantir, principalmente, os prazos já estabelecidos, segurança jurídica e o fortalecimento da democracia com as eleições ainda neste ano”, escreveu Davi.

Caso seja aprovado em dois turnos pelo Senado, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados.

Com informações da Agência Senado