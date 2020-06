A eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022 será realizada em setembro, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Caso o calendário não precisasse ser interrompido pela pandemia, a competição, que classifica quatro equipes de forma direta ao maior torneio de seleções do mundo, teria começado em março para terminar em novembro do ano que vem.

O conselho da Conmebol retomou uma reunião iniciada em maio, na qual aprovou um protocolo de recomendações para treinamentos, viagens e competições, além de um manual para chegadas e partidas de aeroportos.

Entretanto, a nota emitida pela entidade não mencionou qualquer informação sobre as copas Libertadores Sul-Americana que devem ser retomadas no final deste ano, após suspensão ocorrida em março devido a crise sanitária da covid-19.