Após determinação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), a Polícia Civil vai apurar o caso de uma live, realizada pelo cantor sergipano, Kaelzinho Ferraz, na noite do último sábado, 20, na fazendo do deputado federal Valdevan Noventa (PSC), no município de Arauá.

Imagens do evento que passaram a circular nas redes sociais mostram uma aglomeração de pessoas no local, em descumprimento às medidas sanitárias de combate a pandemia. Além disso, as pessoas ainda são vistas sem máscaras.

O evento aconteceu no dia do aniversário do deputado, que em um determinado momento, chegou a subir no palco para discursar e, assim como os demais, também aparecia sem máscara.

Resposta do deputado

Segundo a assessoria do parlamentar, Valdevan Noventa não tem qualquer responsabilidade em relação a live, e apenas cedeu o espaço para a realização da mesma, sob as exigências de que as pessoas presentes estivessem portando álcool em gel e máscaras.

Sobre a participação do deputado no show, sua assessoria disse que ele foi convidado a subir ao palco e que, naquele momento, retirou sua máscara para falar. Logo em seguida, ele se retirou do local, não permanecendo no evento. Ainda de acordo com a assessoria, o parlamentar tem se sensibilizado a situação dos artistas que estão impossibilitados de se apresentar durante a pandemia, perdendo sua única fonte de renda.

Prefeitura de Arauá

A Prefeitura de Arauá negou que tenha sido omissa em relação a fiscalização e afirmou “que todas as medidas as quais estavam ao alcance dos poderes normativos que regem a administração pública foram tomadas”.

O poder executivo disse ainda que não recebeu qualquer solicitação para realização de um evento aberto ao público na fazenda do deputado.

“O município repudia toda e qualquer ação contrária às determinações da OMS [Organização Mundial da Saúde], afinal, tais condutas vão de encontro a todo o trabalho que vem sendo realizado no combate ao contágio e disseminação do covid-19”.

Entretanto, o vice-prefeito de Arauá e sobrinho do deputado, Rafael Noventa (PSC), também apareceu sem máscara durante a live dizendo que o show era em homenagem ao seu tio.

“Parabenizar meu tio por mais um ano de vida, pois graças a Deus passamos todos os anos juntos. Quis fazer essa ‘live’ justamente no aniversário dele para não passar em branco porque a gente sabe que todos os anos fazemos uma grande festa e este ano fizemos uma coisa muito menor”, comentou.

SSP

Através de nota, a SSP afirmou que “claramente, há a prática de alguns crimes previstos no Código Penal e que têm sido utilizados por autoridades policiais para responsabilizar pessoas nesse período da quarentena e de normas definidas pelo Poder Público, a exemplo do crime de desobediência e contra a saúde pública”.