No último domingo, 21, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) foram acionados após uma denúncia de violência contra mulher na Travesse Limoeiro, no bairro Novo Horizonte, em Lagarto.

No local, os militares encontraram o casal I.J.S., de 26 anos, e J.M.J., de 41 anos. A vítima estava no interior da residência e apresentava marcas de diversos ferimentos no rosto e nos braços.

Dentro do imóvel, os policiais também encontraram copos quebrados e sangue no chão da residência. Diante disso, a guarnição encaminhou o caso para a Delegacia Regional de Lagarto (DRL) para que sejam tomadas as providências pertinentes ao caso.

Confusão entre padrasto e enteado

Na tarde do último domingo, 21, os policiais do 7° BPM foram acionados por conta de uma confusão generalizada no bairro Loila, em Lagarto. Chegando ao local, encontraram dois homens de 26 e 28 anos lesionados.

Ambos informaram que são enteado e padrasto e que já tinham desavenças anteriores. Após a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, a situação entre os dois acabou evoluindo para agressões mútuas.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto (DRL) para que sejam tomadas as providências legais.

Homem é preso por ameaçar a ex-companheira

Já no final da noite de ontem, os policiais do 7° BPM se dirigiram até a Rua L, do Jardim Campo Novo, com o objetivo de verificarem uma situação relacionada a Lei Maria da Penha, após solicitação via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da unidade.

Os policiais constataram, chegando ao local, que o portão da casa da denunciante, J.J.S., de 50 anos, estava danificado. Ela contou que seu ex-companheiro tentou invadir a residência para agredi-la, mas ela conseguiu fugir para a casa da vizinha para evitar as agressões.

A guarnição localizou o suspeito, identificado como J.J., de 49, e todos os envolvidos foram encaminhados à DRL para as providências legais.