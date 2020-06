Na última segunda-feira, 21, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a distribuição de apostilas de estudo para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com o Município, a medida “visa diminuir os impactos no processo de aprendizagem dos alunos da rede”. Por isso, a gestão destacou que as entregas acontecerão durante todo o período de suspensão das aulas.

“As apostilas passam por supervisão da Secretaria de Educação e contém conteúdos de acordo com a escolaridade do aluno. A Prefeitura Municipal busca manter, através das unidades de ensino e do corpo docente o foco na educação para auxiliar os alunos na busca do conhecimento, mesmo que longe da sala de aula”, acrescentou a gestão.