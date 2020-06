Na última segunda-feira, 22, a Prefeitura de Lagarto divulgou seu calendário de pagamento dos salários do mês de junho de todos os servidores municipais. De acordo com o comunicado, a medida foi iniciada na última sexta-feira, 19, e seguirá de até o 5º dia útil do mês de julho.

“Em cumprimento das exigências e determinações do isolamento social, a Sefin estará efetuando os pagamentos em dia alternados, evitando assim possíveis aglomerações”, informou a gestão depois de ressaltar que tais pagamentos estão sendo realizados em meio ao rebaixamento na arrecadação de impostos como o IPTU, ISS, ICMS e etc.

Confira o calendário de pagamento da Prefeitura de Lagarto: