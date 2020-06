Há 30 anos trabalhando em defesa da causa animal, a pré-candidata à Câmara Municipal de Lagarto pelo PSB, Vera Silva, conta que a decisão de entrar para a política não partiu de um desejo, mas de uma consequência de seus vários anos de atuação com a proteção animal e ambiental.

“Nosso trabalho já havia atingido todo o potencial disponível, mas isso não era o suficiente para acabar de uma vez por todas com o abandono de animais e o desrespeito pelo meio ambiente”, conta.

Por isso, ela afirma que foi a partir desse momento que enxergou a política como uma ferramenta para criar políticas públicas voltadas à proteção animal e dessa forma, atingir o objetivo de uma sociedade que respeita os animais e o meio ambiente para o desenvolvimento sustentável de Lagarto, com mais qualidade de vida para todos que moram aqui.

“Quero estar a disposição para atender a população e auxiliar na resolução de demandas sociais. Irei exercer uma política nova e inclusiva para o bem coletivo. Para isso, quero incentivar a participação popular na política, dentro da Câmara e fora dela também. Acredito que o papel do cidadão na política não termina com o voto na urna, a população precisa participar, cobrar, fiscalizar para que as melhores práticas de gestão sejam adotadas no Legislativo e no Executivo”, explica.

Leia também: Ativista da causa animal, Vera Silva, se lança como pré-candidata a vereadora de Lagarto