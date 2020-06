O Governo do Estado reuniu, na última segunda-feira, 22, o Comitê Gestor de Emergência (CGE) com o objetivo de analisar os números da pandemia do novo coronavírus em Sergipe. Os dados analisados são aqueles que influenciam diretamente no número de infectados, como a colaboração da população com as práticas de isolamento social e medidas sanitárias.

Nesta terça-feira, 23, a reunião acontece com o Comitê de Retomada da Economia (COGERE), quando será decidido se o Plano de Retomada da Economia poderá ser iniciado e como isso será feito,levando em consideração os números analisados.

Segundo o Governo do Estado, nenhum novo setor da economia será reaberto até a divulgação do parecer final dos comitês.

Até o momento, Sergipe registrou 19.384 pessoas que já testaram positivo para a covid-19 e 491 mortes. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado na noite da última segunda-feira, 22, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além disso, Sergipe registrou uma taxa de isolamento social de 37%, o que é considerado baixo.