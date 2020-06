De acordo com o deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), o valor destinado pela bancada sergipana, coordenada por ele, para a construção de uma unidade do Hospital de Amor em Lagarto, já foi creditado. A tem o compromisso de aportar recursos até a conclusão da obra e somente ontem, 23, R$ 16,8 milhões foram disponibilizados para custeio da unidade de saúde.

“Fizemos intensa mobilização para garantir esses recursos. Para quem não se lembra, Lagarto foi o local escolhido pela família do diretor geral da entidade, Henrique Duarte Prata, porque seu bisavô, avô e pai são do município. Minha cidade se tornará referência no Nordeste para o tratamento de câncer”, comemorou Reis.

De acordo com o parlamentar, essa será uma das obra mais importante nas próximas décadas para o município e para a região Centro-Sul. Ressalte-se que Lagarto foi responsável por angariar 14,08% de todas as emendas impositivas destinadas pela bancada sergipana no Congresso Nacional. Foram mais de R$ 30 milhões em investimentos na saúde e na infraestrutura municipal.

Veja também: Prefeitura de Lagarto confirma a compra do terreno para o Hospital de Amor