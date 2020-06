Na última tera-feira, 23, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), assinou a autorização para a abertura de processos licitatórios que visam reformar os mercados municipais situados nos povoados Brasília e Jenipapo, na zona rural do município.

Os dois investimentos somam o montante de R$ 491.710,41, já que a Prefeitura de Lagarto estima investir R$ 266.448,67 na reforma do mercado do povoado Jenipapo, e R$ 225.261,74 na revitalização do Mercado Municipal João Damacena de Góis, do povoado Brasília.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, as reformas darão mais segurança e tranquilidade para os feirantes e mais qualidade para a população. “Ouvimos as reivindicações dos feirantes e marchantes sobre as formas inadequadas de trabalho e nada mais justo do que investir e trazer melhores condições de trabalho para esses trabalhadores” disse a prefeita.