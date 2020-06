Esta semana será de dias chuvosos, segundo previsão Centro de Meteorologia de Sergipe, com temperaturas que podem chegar a 23°C no litoral do estado e a 19°C na região Agreste.

A previsão para hoje, 24, também é de chuva na Grande Aracaju e no interior e, ainda de acordo com o Centro de Meteorologia, as chuvas devem ficar entre 50mm na faixa do litoral, 15mm no Agreste Sergipano e 10mm no Alto Sertão.

Segundo o meteorologista Orverland Amaral, os próximos dias serão de chuvas leves e tempo nublado, principalmente durante a manhã e a noite. “São aquelas chuvas serenas, típicas do inverno, e que deverão predominar durante este período junino”, afirma.