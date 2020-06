A atenção para proteção contra o coronavírus deve ser redobrada não só com a higienização das mãos, como também com a limpeza dos aparelhos celulares, além de cuidados diários de como agir ao voltar para casa, seja da rua ou do trabalho. Uma das medidas mais eficazes e recomendadas por especialistas para evitar a propagação do vírus é o isolamento social, o que nem sempre é possível cumprir. Pensando nisso, saiba qual a melhor forma para realizar esses cuidados e se proteger da pandemia do coronavírus.

O enfermeiro e gerente da Área Verde Trauma do Huse, Andson Silva, ressalta uma questão importante quanto a forma correta para a higienização do aparelho celular. Segundo ele, o celular carrega uma grande quantidade de fungos e bactérias por conta do uso constante e da falta de higienização, por esse motivo, a limpeza das mãos e do aparelho são fundamentais e devem ser adotado por todos, seja no trabalho ou no dia a dia.

“Muitas pessoas estão passando qualquer tipo de álcool no aparelho para a limpeza e isso pode prejudicar o equipamento. O correto em primeiro lugar é desligar o aparelho, retirar a capa de proteção para higienizar, a capa traseira do aparelho, a bateria se for removível e a partir daí iniciar a limpeza com um pano macio, limpo e álcool isopropílico, indicado para a limpeza de aparelhos eletrônicos, o álcool utilizado para higienizar as mãos pode prejudicar ou corroer as peças do equipamento, por isso não são aconselháveis”, alertou o enfermeiro.

Outro cuidado fundamental é de como proceder com a higienização dos objetos pessoais (roupas, calçados, bolsas, entre outros acessórios) ao chegar em casa, seja vindo da rua ou do trabalho, a infectologista do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Manuela Santiago, dá algumas dicas simples e úteis para serem praticadas durante esse período de coronavírus.

“Primeiramente é importante frisar que não é possível fazer uma desinfecção total, o objetivo é reduzir o risco e se proteger o máximo que puder, por isso, ao voltar para casa, evite tocar em qualquer utensílio sem antes se higienizar, tire os sapatos antes de entrar em casa, separe-os em um local para a limpeza com água, sabão e um pano úmido, tire a roupa e separe-as em um saco plástico para a lavagem imediata. Quem usa óculos devem higienizá-los com mais frequência, já os acessórios como relógios, brincos, anéis e pulseiras devem ser evitados. Bolsas e pastas devem ser higienizadas com papeis absolventes ou panos descartáveis. Por fim, tomar um banho para que a limpeza do corpo seja completa”, concluiu a infectologista.