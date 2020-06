A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) é de 70%, enquanto no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), o índice é de 60%, segundo informações do boletim epidemiológico divulgado na noite da última terça-feira, 23, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Isso porque, dos 20 leitos exclusivos para covid-19 no HUL, 14 estão ocupados, enquanto no HNSC, dos 10 leitos disponíveis, seis estão ocupados. Vale lembrar que Lagarto atingiu ontem a marca de 414 pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus, o que deixa o município na sexta colocação em todo o estado.

Em Sergipe, a situação não é muito diferente, já que a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI no estado é de 67,5%. Já nos leitos da rede privada, a situação é muito mais delicada, com ocupação de 112,1%.

Na última terça-feira, 23, o governador Belivaldo Chagas adiou para a próxima semana o Plano de Retomada Econômica, levando em conta o número de infectados no estado (19.883), o número de mortes (511) e as taxas de ocupação dos leitos de UTI.

Com isso, a primeira fase da retomada, que exige uma taxa de ocupação de UTI menor ou igual 70%, deve ser anunciada na próxima segunda-feira, 29.