Os clubes sergipanos já se preparavam para a liberação dos treinamentos que aconteceria na última terça-feira, 23, mas tiveram que adiar um pouco mais o planejamento, com o adiamento da retomada da economia para a próxima semana.

Por isso, os clubes terão que esperar até a próxima segunda-feira, 29, já que as atividades de treinamento de desporto profissional estão dentro da bandeira laranja do Plano de Retomada Econômica de Sergipe, a primeira do planejamento.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), assim como os dirigentes dos quatro clubes classificados para a fase final do Campeonato Sergipano (Confiança, Sergipe, Itabaiana e Freipaulistano), trabalham com a ideia de retorno da competição no dia 25 de julho. Todas as partidas devem acontecer na Arena Batistão, em Aracaju, sem a presença de torcedores. Além disso, a FSF também deve auxiliar a testagem dos atletas antes da retomada do estadual.

Entretanto, como os jogos oficiais estão dentro das atividades especiais que ainda serão objeto de análise de conveniência sanitária, ainda não têm uma data definida de liberação pelo governo.

A última partida do Sergipão 2020, antes da suspensão dos jogos devido a pandemia do novo coronavírus, foi a primeira rodada do quadrangular final que aconteceu no dia 11 de março, com uma vitória do Confiança sobre o Itabaiana por 1 a 0 e um empate entre Sergipe e Freipaulistano por 1 a 1. Ainda restam cinco jogos para o término da competição.