Na última quarta-feira, 24, circulou nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp de Lagarto, uma informação dando conta que os vereadores de oposição votariam contra a instalação do Hospital de Amor (HA) no município. A decisão, segundo a informação preliminar, seria para atender a uma orientação do pré-candidato a prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (MDB).

Diante disso, ainda na noite de ontem, Sérgio Reis promoveu uma live junto aos vereadores do seu agrupamento, para desmentir a informação. Na oportunidade, nomes como o dos vereadores Alex Dentinho, Washington da Mariquita e Marta da Dengue garantiram votar a favor da vinda do hospital, por meio da aprovação de um projeto de lei que regulamente a doação do terreno entre a Prefeitura de Lagarto e o HA.

Após o posicionamento dos edis, Sérgio Reis explicou não ter motivo algum para orientar os vereadores a serem contra a vinda do popular Hospital do Câncer de Barretos. Uma vez que a construção será custeada com recursos da bancada sergipana no Congresso Nacional, a qual é coordenada pelo deputado federal Fábio Reis (MDB/SE) que é seu irmão.

Planta do terreno destinado a construção do Hospital de Amor de Lagarto

É importante lembrar que o terreno escolhido para a instalação do Hospital de Amor em Lagarto está situado no povoado Urubutinga, no trecho de acesso ao município de São Domingos, no agreste sergipano. Ele foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Lagarto, que oficializou a compra na última semana, durante solenidade ocorrida no Gabinete Institucional da prefeita Hilda Ribeiro (SD).

