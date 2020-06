Policiais Militares da 2ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) prenderam, na madrugada dessa quarta-feira, 24, Alexandre Alves de Jesus, suspeito de atropelar um jovem de 20 anos no povoado Canaã, em Salgado.

Segundo informações policiais, os militares foram acionados para atenderem o caso, mas quando chegaram no local, encontraram o jovem que já não apresentava sinais vitais, o que também foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística foram acionados para a ocorrência.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito do atropelamento também estava no local, mas ferido no rosto e desacordado. Quando recobrou a consciência, teria ficado agressivo durante o atendido realizado pela equipe do Samu.

Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde permanece sob custódia. Lá também está sendo verificado se o suspeito chegou a ingerir bebida alcoólica ou substância psicoativa.

Os fatos registrados foram encaminhados para a Delegacia Plantonista para que as providência legais sejam tomadas.