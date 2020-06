Na manhã da última quinta-feira, 25, a Prefeitura de Lagarto realizou a entrega da revitalização da Escola Municipal Frei Cristóvão, do Bairro Laudelino Freire, da Escola Paulino Vieira, do Bairro Alto da Boa Vita, e da Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza, no povoado Rio Fundo.

As revitalizações fizeram parte do programa #RENOVAESCOLA. Por isso, as unidades receberam: pintura geral dos ambientes externos e internos, reforma dos muros, portões, banheiros e cozinha, melhorias elétricas e hidráulicas, retelhamento, entre outros.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, todas as três escolas estavam entre 10 e 12 anos sem receber qualquer tipo de reforma. Por isso, a prefeita Hilda Ribeiro falou da alegria em cada reinauguração, “Sabemos que dois fatores são necessários ao ser humano: a educação e saúde. Por isso que, além de investirmos na prevenção ao Coronavírus, estamos reformando unidades de ensino, principalmente as mais deterioradas, enquanto o ano letivo está suspenso”, declarou.

Povoado Rio Fundo

Lá, o diretor Alisson Santos falou do carinho com que tudo foi pensado e planejado para os mais de 150 estudantes, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. Além dos serviços que contemplam o RENOVA ESCOLA, a unidade contou com a ampliação da secretaria e da cantina, e construção de banheiros para pessoas com deficiência e um muro ao fundo, para a proteção dos estudantes.

Quadra do Frei Cristóvão

O secretário de educação, Magson Almeida, informou que o processo licitatório para reforma do ginásio poliesportivo está sendo finalizado para logo serem iniciadas as obras. Ele ainda destacou que as obras estão sendo entregues seguindo o cronograma. “São muitos anos de abandono e com o olhar da prefeita que é pedagoga, priorizamos as mais urgentes. Nesta etapa, foram dezenas revitalizadas e continuaremos melhorando todas que necessitem”, frisou.