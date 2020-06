Segundo informações da Polícia Federal do Rio de Janeiro (PF/RJ), um sergipano de 28 anos foi preso no Aeroporto do Galeão-RJ na última terça-feira, 23, carregando R$ 711 mil em espécie.

De acordo com a PF, a quantia, que não apresentava indícios de origem lícita, foi encontrada na bagagem despachada do sergipano que estava viajando de Salvador-BA para Curitiba-PR, com escala no Rio de Janeiro.

O sergipano teria dito aos policiais que receberia R$ 4 mil para transportar o dinheiro, mas que desconhecia tanto a sua origem quanto o destinatário.

A PF afirma que as circunstância apontam que a transferência física do montante, contando com a atuação de mula, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, especialmente as análises financeiras realizadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Um inquérito foi instaurado pela autoridade de plantão para apurar esse possível delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1°, parágrafo 1°, inciso II (lavagem de dinheiro equiparada), além de ter formalizado o indiciamento contra o homem que estava na posse dos valores.

Tanto o dinheiro quanto o celular do suspeito foram apreendidos e as investigações seguem para descobrir a origem do dinheiro e eventuais antecedentes criminais.