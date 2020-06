O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) aprovou na sessão plenária da última quinta-feira, 25, o Ato Deliberativo número 948, que dispõe sobre o retorno gradual às atividades, observadas as ações necessárias para prevenção ao contágio da Covid-19.

Conforme ficou estabelecido, o funcionamento presencial na instituição será retomado a partir do dia 13 de julho, mas ainda por etapas, que poderão ser suspensas, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública.

“Será um retorno com a cautela necessária, mantendo boa parte do corpo técnico em teletrabalho, incluindo todos os servidores que integram grupos de risco”, explica o presidente em TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

Para garantir a proteção e segurança dos integrantes que voltarão a trabalhar presencialmente, o Tribunal fornecerá os devidos equipamentos de proteção individual e coletiva.

De acordo com o Ato Deliberativo, o retorno gradual às atividades presenciais no TCE “leva em conta critérios estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias, prestados pelos órgãos competentes e acompanhados pela Comissão de Retorno às Atividades Presenciais do TCE/SE”.