O CLF – Congresso de Líderes Cristãos on-line 2020, iniciou no dia 25/06 e neste primeiro dia reuniu no Brasil 1000 espectadores, entre pastores e Líderes cristãos de diversas denominações. Foi Transmitido por 13 meios de comunicação, entre Rádio, Youtube, Facebook, Jornal.

O evento iniciou com a oração do pastor Pablo Shin, da Missão Boa Notícia, do México, seguida das saudações do Bispo Emiliano Soto (Pastor presidente de CUPREM do Chile) e do Pr. Jimmy Guaba (Presidente da Internacional ADN Juvenil da Colômbia). Para os louvores houve a apresentação da banda Rios de Vida, da Colômbia, com 3 cânticos e a apresentação especial do Coral Gracias, após, o pr. Daniel Toro (Presidente da Igreja El Shadai – Santa Cruz) deu seu testemunho.

O pastor Márcio Valadão (Pastor Presidente da Igreja Batista da Lagoinha), confirmou sua presença e acompanhou a pregação do início ao fim, assim como mais de 365 pastores do seu ministério.

O pastor Ock Soo Park, deu uma palestra aos pastores, sobre o que é “o novo nascimento” e como nascer de novo. Ele citou o enxerto de maçãs com melões e explicou que o nascer de novo do homem tem o mesmo princípio.

O pastor Ock Soo Park, enfatizou: “Assim como os enxertos modificam as raízes, nós, humanos, tiramos o nosso coração e colocamos o coração de Jesus”. E disse: “Se isso acontecer, qualquer pessoa não terá escolha a não ser mudar”. Ele disse que se deve-saber exatamente que o resultado da vida de quem vive de acordo com seus pensamentos é destruição e fracasso, então devemos aceitar a palavra da Bíblia. Pregou o Evangelho, com base em Romanos 3.

O pastor Ock Soo Park disse: “Jesus nunca falhou. Ele foi crucificado para purificar nossos pecados perfeitamente e ressuscitou para testificar que fomos perdoados dos nossos pecados. Não devemos acreditar em nossos pensamentos, mas confiarmos na palavra de Deus.”

Muitos pastores ficaram impactados com a pregação, conforme comentários abaixo:

” Nossa! que palavra libertadora. Aprendi que não geramos bons pensamentos dentro de nós …. precisamos estar injetados em Cristo. Assim como a árvore do melão não possui uma raiz tão forte. A técnica de enxerto do melão com a abóbora, produz um melão melhor, maior, mais nutritivo, bonito …. assim somos nós, ligados em Cristo, nos tornamos pessoas melhores. Amei quando falou sobre a justificação em Jesus, romanos 3:23-24. Aprendi que não fazemos esforços para pecar, mas sim para não pecar, devido nossa natureza pecaminosa …. porém em JJesus somos libertos, livres, justificados por sua redenção …. Glória a Deus! Em romanos 3:24. Satanás sabe do nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado, Jesus sabe do nosso pecado, mas nos chama pelo nosso nome , através do seu infinito amor! !!! POR SUA REDENÇÃO !!!!!”

(Manoel Silvestre Barros Junior)

Sim e Amém! e Amém! e Amém! e Amém!

Jesus é A Videira Verdadeira… aquele que PERMANECE N’Ele, esse dá muuito fruto, porque sem Ele nada podemos fazer – João 15:5.

(Pr. Machado – Igreja Batista da Lagoinha).

Impactado com tudo !!!

( Adailton Tanzanio)