Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira, 26, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sergipe confirmou mais 827 casos do novo coronavírus e mais 25 mortes. Com isso, o estado passa a ter 21.908 pessoas que já testaram positivo para a covid-19 e 579 óbitos.

São onze mortes de pacientes de Aracaju, sendo oito homens: 65 anos, com doença arterial obstrutiva periférica; 65, com hipertensão, diabetes, doença arterial coronária com revascularização; 77, sem comorbidades; 89 anos, com hipertensão e cardiopatia; 79, com hipertensão e diabetes; 96, com hipertensão; 68, com diabetes e doença cardiovascular; e 86, com hipertensão e diabetes. As mulheres são: 62, com obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia; 58, com hipertensão, diabetes e obesidade; 72, com hipertensão e diabetes.

No interior, quatro mortes são de Estância: homens, de 50 anos, sem comorbidades, e 67, com asma; e mulheres de 60, com neoplasia, e 71, com diabetes, hipertensão e esquizofrenia. De Itaporanga D’Ajuda, faleceu um homem, 64, com doença cardiovascular. Em Itabaianinha, uma mulher, 89, sem comorbidades.

Outras cidades registraram duas mortes cada: em Neópolis, dois homens, de 60, sem comorbidades, e 51, com diabetes e hipertensão; Em São Cristóvão, homens de 73 anos, com diabetes e hipertensão, e 87, sem comorbidades; em Lagarto, homem, 70, sem comorbidades, e mulher, 46, com doença renal crônica; e em Nossa Senhora do Socorro, mulher, 52, com hipertensão; e homem, 69, com hipertensão e obesidade.

Ao todo, foram realizados 45.772, dos quais 23.864 foram negativados. Ainda de acordo com a SES, 12.645 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 596 estão internadas, sendo 247 em leitos de UTI (126 na rede pública e e 121 na rede privada) e 349 em leitos clínicos (223 na rede pública e 126 na rede privada). São 8.088 pessoas curadas no estado até o momento e outras 25 mortes estão sendo investigadas.