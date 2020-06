De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Lagarto, na próxima segunda-feira, 29, será iniciada a reforma da Praça Santo Antônio, localizada no bairro Jardim Campo Novo. Orçada em R$ 145.362,41, a obra será executada pela construtora MVA LTDA. que deve conclui-la em 100 dias.

“Os serviços se dividem em duas etapas, sendo a primeira que abrange a parte inferior e estacionamento, com passeio de acesso a Capela de Santo Antônio, com duração de aproximadamente 90 dias para a conclusão final, a contar do início da obra. E a segunda fase abrange toda a parte superior incluindo a quadra poliesportiva”, detalhou o Município.

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Adriel Alcântara, além de revitalização da quadra, a praça vai oferecer outros atrativos para os cidadãos do bairro Jardim Campo Novo, tais como: Parque Infantil, equipamentos de Academia ao ar livre e uma quadra de areia para prática esportiva.